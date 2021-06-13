Дина Аверина выиграла третью золотую медаль на чемпионате Европы в Варне

22-летняя россиянка Дина Аверина завоевала третью золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике за день. Таким образом Аверина стала 10-кратной чемпионкой Европы. На этот раз она продемонстрировала лучший результат в упражнении с лентой.

Российская спортсменка получила от жюри 28,350 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько (23,200 балла). Бронзовая медаль у ещё одной россиянки — Арины Авериной (22,600 балла).

Единственным видом, который не покорился Дине полностью, стали булавы. Аверина заняла в упражнении с ними второе место (28,200), её опередила израильтянка Линой Ашрам (28,500).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне (Болгария) и завершится сегодня, 13 июня. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.