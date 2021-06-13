Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дина Аверина выиграла третью золотую медаль на чемпионате Европы в Варне

Дина Аверина выиграла третью золотую медаль на чемпионате Европы в Варне
Яна Метлёва
Комментарии

22-летняя россиянка Дина Аверина завоевала третью золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике за день. Таким образом Аверина стала 10-кратной чемпионкой Европы. На этот раз она продемонстрировала лучший результат в упражнении с лентой.

Российская спортсменка получила от жюри 28,350 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько (23,200 балла). Бронзовая медаль у ещё одной россиянки — Арины Авериной (22,600 балла).

Единственным видом, который не покорился Дине полностью, стали булавы. Аверина заняла в упражнении с ними второе место (28,200), её опередила израильтянка Линой Ашрам (28,500).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне (Болгария) и завершится сегодня, 13 июня. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.

Новость по теме
Дина Аверина завоевала второе золото ЧЕ за день, став лучшей в упражнении с мячом
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021