Австралийка установила мировой рекорд в плавании на спине
Поделиться
Австралийская пловчиха Кэйли Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м на спине в ходе отборочного турнира на Игры в Токио. Результат спортсменки — 57,45 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал двукратной чемпионке мира американке Реган Смит — 57,57.
Маккеон 19 лет, она трижды выигрывала серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019), также на её счету одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль юношеских Олимпийских игр 2018 года.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 13 июня 2021
-
15:07
-
14:41
-
13:12
-
12:45
-
11:58
-
11:28
-
11:03
-
09:50
-
00:34
- 12 июня 2021
-
21:12
-
20:52
-
20:31
-
17:07
-
15:51
-
14:05
-
12:59
-
12:41
-
11:33
-
09:53
-
09:48
- 11 июня 2021
-
23:38
-
23:23
-
23:05
-
21:52
-
19:47
-
17:39
-
15:45
-
14:18
-
14:13
-
12:06
-
10:57
- 10 июня 2021
-
23:33
-
23:13
-
22:16
-
21:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам