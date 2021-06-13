Австралийка установила мировой рекорд в плавании на спине

Австралийская пловчиха Кэйли Маккеон установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м на спине в ходе отборочного турнира на Игры в Токио. Результат спортсменки — 57,45 секунды.



Предыдущий рекорд принадлежал двукратной чемпионке мира американке Реган Смит — 57,57.



Маккеон 19 лет, она трижды выигрывала серебряные медали чемпионатов мира (2017, 2019), также на её счету одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.