Триатлонист утонул на соревнованиях в подмосковных Бронницах

В подмосковных Бронницах утонул один из участников соревнований, проводимых в рамках Фестиваля триатлона.

Погибшему мужчине было 42 года. Его пытались реанимировать, однако по пути в больницу он скончался. На кадрах с места происшествия видно, что мужчину достают из воды без чувств. Его пытались откачать на берегу, а затем унесли к машине скорой помощи.

Спортсмен участвовал в соревнованиях на олимпийской дистанции, полтора километра которой нужно преодолеть вплавь, 40 километров — на велосипеде и 10 километров — бегом.

Погибший был допущен к участию в соревнованиях 10 июня. Справка от медиков имеется.

Напомним, в конце мая в Мордовии утонул ультрамарафонец Владимир Попов. По сведениям очевидцев, он переплывал пруд вблизи села Мордовская Поляна, однако, не доплыв до середины водоёма, ушёл под воду. Найти тело погибшего удалось только на следующий день после прибытия на место происшествия водолазов.