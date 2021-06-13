Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачёт чемпионата Европы

Сборная России по художественной гимнастике выиграла чемпионат Европы, который прошёл в Варне (Болгария), в общекомандном медальном зачёте. Россиянки завоевали шесть золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте оказалась сборная Израиля (2-2-3), на третьем — команда Болгарии (1-2-0).

Дина и Арина Аверины в индивидуальных дисциплинах выиграли четыре золотые медали из пяти. Арина стала первой в многоборье, Дина завоевала золото в упражнениях с обручем, мячом и лентой. Ещё две награды высшей пробы сборная России выиграла в командном и групповом многоборье. В состав группы национальной команды входили Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева.

Также на счету Дины Авериной серебро в упражнениях с булавами и бронза в многоборье, а у Арины — бронза в упражнениях с лентой. В групповых упражнениях с пятью мячами российская команда выиграла серебро.