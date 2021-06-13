«Синара» разгромила «Тюмень» в первом финальном матче ЧР по мини-футболу
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Екатеринбургская «Синара» выиграла первый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. На своей площадке «Синара» разгромила «Тюмень» со счётом 6:2. У хозяев дубль оформил Антон Соколов, по голу забили Андрей Соколов, Егор Иванов и Павел Карпов. В составе «Тюмени» отличились Ногейра Агиар Бруно и Денис Неведров.
Ранее сегодня в первом матче серии за третье место «Норникель» обыграл московский «КПРФ» со счётом 5:3.
Вторые матчи в обеих сериях, которые продолжатся до трёх побед, состоятся завтра, 14 июня, на тех же площадках.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Финал. Первый матч
«Синара» (Екатеринбург) – «Тюмень» — 6:2 (4:1).
Серия за бронзу. Первый матч
«Норникель» — «КПРФ» (Москва) – 5:3 (2:0).
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