Александр Лифанов завоевал серебро ЧМ по современному пятиборью

Россиянин Александр Лифанов стал серебряным призёром чемпионата мира по современному пятиборью, который проходил в Каире (Египет). Золотую медаль завоевал венгерский пятиборец Адам Мароши.
Лифанов лидировал после фехтования, но после плавания его на два очка опередил Мароши. В верховой езде и Лифанов, и Мароши набрали по 300 очков. Таким образом, в лазер-ране именитый венгерский пятиборец, чемпион мира 2009 года, стартовал на две секунды раньше лидера сборной России.
Победу опытный венгр не упустил, во второй раз в карьере завоевав титул чемпиона мира. Лифанов финишировал вторым, египтянин Ахмед Эль-Генди – третьим.
Ранее Лифанов и Максим Кузнецов стали победителями мужской эстафеты на ЧМ в Каире.
Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Мужчины. Личное первенство
1. Адам Мароши (Венгрия) – 1435.
2. Александр Лифанов (Россия) – 1426.
3. Ахмед Эль-Генди (Египет) – 1417.
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