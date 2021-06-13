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Александр Лифанов завоевал серебро ЧМ по современному пятиборью

Александр Лифанов завоевал серебро ЧМ по современному пятиборью
Елена Чистова
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Россиянин Александр Лифанов стал серебряным призёром чемпионата мира по современному пятиборью, который проходил в Каире (Египет). Золотую медаль завоевал венгерский пятиборец Адам Мароши.

Лифанов лидировал после фехтования, но после плавания его на два очка опередил Мароши. В верховой езде и Лифанов, и Мароши набрали по 300 очков. Таким образом, в лазер-ране именитый венгерский пятиборец, чемпион мира 2009 года, стартовал на две секунды раньше лидера сборной России.

Победу опытный венгр не упустил, во второй раз в карьере завоевав титул чемпиона мира. Лифанов финишировал вторым, египтянин Ахмед Эль-Генди – третьим.

Ранее Лифанов и Максим Кузнецов стали победителями мужской эстафеты на ЧМ в Каире.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Мужчины. Личное первенство

1. Адам Мароши (Венгрия) – 1435.
2. Александр Лифанов (Россия) – 1426.
3. Ахмед Эль-Генди (Египет) – 1417.

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