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Александр Мальцев завоевал три золота в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию

Александр Мальцев завоевал три золота в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию
Елена Чистова
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Россиянин Александр Мальцев завоевал три золотые медали в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходили с 10 по 13 июня в Барселоне (Испания). Россия была представлена в трёх видах – микст-дуэтах и мужском техническом соло.

Вместе с Олесей Платоновой Мальцев одержал победу в технической программе микст-дуэтов. Второе место заняли представители Испании Пау Рибес и Эмма Гарсия.

С Майей Гурбанбердиевой Александр первенствовал в произвольной программе микст-дуэтов. Второе место заняли представители Италии Джорджио Минисини и Лукреция Ружейро. Топ-3 замкнули испанцы Рибес и Гарсия.

Также Мальцев выиграл техническую сольную программу, опередив единственного соперника — испанца Денниса Гонсалеса Бонеу.

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