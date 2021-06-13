Александр Мальцев завоевал три золота в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию

Россиянин Александр Мальцев завоевал три золотые медали в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходили с 10 по 13 июня в Барселоне (Испания). Россия была представлена в трёх видах – микст-дуэтах и мужском техническом соло.



Вместе с Олесей Платоновой Мальцев одержал победу в технической программе микст-дуэтов. Второе место заняли представители Испании Пау Рибес и Эмма Гарсия.



С Майей Гурбанбердиевой Александр первенствовал в произвольной программе микст-дуэтов. Второе место заняли представители Италии Джорджио Минисини и Лукреция Ружейро. Топ-3 замкнули испанцы Рибес и Гарсия.



Также Мальцев выиграл техническую сольную программу, опередив единственного соперника — испанца Денниса Гонсалеса Бонеу.