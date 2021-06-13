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Российские дзюдоисты остались без медалей командного турнира на ЧМ

Российские дзюдоисты остались без медалей командного турнира на ЧМ
Елена Чистова
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В заключительный день чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Будапеште (Венгрия), состоялись командные соревнования.

Сборная России начала с победы над сильными соперниками из Монголии – 4-0. Затем россияне обыграли дзюдоистов из Южной Кореи – 4-0. В полуфинале отечественные дзюдоисты уступили японцам – 0-4, а во встрече за третье место в упорной борьбе проиграли команде Бразилии – 2-4.

В финале японские дзюдоисты обыграли команду Франции – 4-0. Бронзовыми призёрами стали сборные Бразилии и Узбекистана. Россияне поделили пятое место с корейцами.

В личных соревнованиях дзюдоисты сборной России завоевали три медали чемпионата мира. Золото в весовой категории до 60 кг выиграл Яго Абуладзе. Серебряным призёром в категории свыше 100 кг стал Тамерлан Башаев. Бронзовую медаль в весе до 66 кг завоевал Якуб Шамилов.

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