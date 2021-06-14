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Чирлидерши красовались на песке, «спартаковцы» устроили перекличку. Фото ЧР по пляжке

Чирлидерши красовались на песке, «спартаковцы» устроили перекличку. Фото ЧР по пляжке
Дмитрий Голубович
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13 июня в Санкт-Петербурге тремя матчами 14 тура завершился регулярный чемпионат России 2021 года.

Матч «Спартак» — «Делат» должен был определить, кто займёт итоговое третье место, которое позволило бы избежать встречи с «Кристаллом» на групповом этапе Суперфинала. У «Спартака» в заявке не оказалось Остапа Фёдорова и Павла Баженова, а стартовая четвёрка оказалась полностью молодёжной. «Дельта» недосчиталась Николая Крышанова. Армейцы могли опередить «Лекс» и выйти на пятую строчку в случае своей победы. Но питерцы не собирались уступать завоёванные позиции. Завершил регулярный чемпионат матч двух лидеров. На расстановку в турнирной таблице он повлиять никак не мог, но должен был стать хорошей репетицией решающих поединков.

Лучшие кадры с чемпионата России по пляжному футболу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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