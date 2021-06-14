Мамедьяров выиграл Superbet Chess Classic, Грищук занял третье место

В Бухаресте (Румыния) завершился турнир Superbet Chess Classic, первый этап серии Grand Chess Tour.

В заключительном девятом туре не было ни одной результативной партии, все соперники разошлись миром. В итоге лидерство сохранил Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, который и стал победителем соревнований, набрав шесть из девяти очков.

По пять очков набрали сразу три гроссмейстера: россиянин Александр Грищук, американец Уэсли Со и армянин Левон Аронян. По дополнительным показателям вторым стал Аронян, третьим – Грищук.



Итоговое положение после девяти туров



1. Шахрияр Мамедьяров — 6.

2-4. Александр Грищук, Уэсли Со, Левон Аронян — по 5.

5-6. Теймур Раджабов, Аниш Гири — по 4,5.

7-8. Фабиано Каруана, Богдан-Даньел Дяк — по 4.

9-10. Максим Вашье-Лаграв, Константин Лупулеску — по 3,5.