Мамедьяров выиграл Superbet Chess Classic, Грищук занял третье место

В Бухаресте (Румыния) завершился турнир Superbet Chess Classic, первый этап серии Grand Chess Tour.
В заключительном девятом туре не было ни одной результативной партии, все соперники разошлись миром. В итоге лидерство сохранил Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, который и стал победителем соревнований, набрав шесть из девяти очков.
По пять очков набрали сразу три гроссмейстера: россиянин Александр Грищук, американец Уэсли Со и армянин Левон Аронян. По дополнительным показателям вторым стал Аронян, третьим – Грищук.
Итоговое положение после девяти туров
1. Шахрияр Мамедьяров — 6.
2-4. Александр Грищук, Уэсли Со, Левон Аронян — по 5.
5-6. Теймур Раджабов, Аниш Гири — по 4,5.
7-8. Фабиано Каруана, Богдан-Даньел Дяк — по 4.
9-10. Максим Вашье-Лаграв, Константин Лупулеску — по 3,5.
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