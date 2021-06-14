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Мамедьяров выиграл Superbet Chess Classic, Грищук занял третье место

Мамедьяров выиграл Superbet Chess Classic, Грищук занял третье место
Елена Чистова
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В Бухаресте (Румыния) завершился турнир Superbet Chess Classic, первый этап серии Grand Chess Tour.

В заключительном девятом туре не было ни одной результативной партии, все соперники разошлись миром. В итоге лидерство сохранил Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, который и стал победителем соревнований, набрав шесть из девяти очков.

По пять очков набрали сразу три гроссмейстера: россиянин Александр Грищук, американец Уэсли Со и армянин Левон Аронян. По дополнительным показателям вторым стал Аронян, третьим – Грищук.

Итоговое положение после девяти туров

1. Шахрияр Мамедьяров — 6.
2-4. Александр Грищук, Уэсли Со, Левон Аронян — по 5.
5-6. Теймур Раджабов, Аниш Гири — по 4,5.
7-8. Фабиано Каруана, Богдан-Даньел Дяк — по 4.
9-10. Максим Вашье-Лаграв, Константин Лупулеску — по 3,5.

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