Двукратная чемпионка мира, делегат Европейской федерации гандбола, член комиссии по проведению соревнований ЕГФ Людмила Бодниева вошла в тренерский штаб женской сборной России по гандболу. Сбор национальной команды стартовал сегодня, 14 июня, в Сочи на базе «Юг Спорт» и продлится до 26 июня.
«Уже не секрет, что Людмила Валерьевна ассистировала в ЦСКА Ольге Акопян, когда та была назначена исполняющим обязанности главного тренера клуба. И она очень помогла команде завоевать золото Суперлиги. Уверен, что теперь тренерский штаб сборной России стал ещё сильнее.
Также хочу сообщить вам, что Евгений Трефилов не будет работать с командой на сборах и турнирах. Он по-прежнему открыт для консультаций тренерского штаба, но текущее состояние здоровья не позволяет ему принимать участие в тренировках. Он сам признал это во время нашего откровенного разговора. В то же время Евгений Васильевич продолжает работать первым вице-президентом ФГР и войдёт в нашу делегацию в Токио. Мы постоянно будем вместе, будем консультировать и мотивировать команду на гандбол самого высокого уровня. Надеюсь, она его покажет», — приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарёва пресс-служба федерации.
После возвращения из Сочи сборная России будет тренироваться в Новогорске, а также съездит на товарищеский турнир в Нидерланды. Вылет в Японию запланирован на 18 июля.
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