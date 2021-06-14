Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские ватерполистки проиграли Канаде на старте Суперфинала Мировой лиги

Российские ватерполистки проиграли Канаде на старте Суперфинала Мировой лиги
Елена Чистова
Комментарии

В Афинах (Греция) стартовал Суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. В матче первого тура в группе А сборная России проиграла команде Канады со счётом 10:12. В составе российской команды четыре раза отличилась Екатерина Прокофьева, по два мяча забили Эльвина Каримова, Надежда Глызина и Анна Тимофеева.

В другой встрече группы А сборная Венгрии разгромила команду Японии — 26:10. В следующем матче турнира сборная России во вторник, 15 июня, сыграет с командой Венгрии.

Группу В составляют сборные США, Испании, Казахстана и Греции.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция
Группа А. Первый тур

Канада — Россия — 12:10 (5:1, 2:3, 2:4, 3:2).

Венгрия — Япония — 26:10 (7:1, 5:4, 5:1, 9:4).

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021