Российские ватерполистки проиграли Канаде на старте Суперфинала Мировой лиги

В Афинах (Греция) стартовал Суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. В матче первого тура в группе А сборная России проиграла команде Канады со счётом 10:12. В составе российской команды четыре раза отличилась Екатерина Прокофьева, по два мяча забили Эльвина Каримова, Надежда Глызина и Анна Тимофеева.

В другой встрече группы А сборная Венгрии разгромила команду Японии — 26:10. В следующем матче турнира сборная России во вторник, 15 июня, сыграет с командой Венгрии.

Группу В составляют сборные США, Испании, Казахстана и Греции.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция

Группа А. Первый тур

Канада — Россия — 12:10 (5:1, 2:3, 2:4, 3:2).

Венгрия — Япония — 26:10 (7:1, 5:4, 5:1, 9:4).