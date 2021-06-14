Российские ватерполистки проиграли Канаде на старте Суперфинала Мировой лиги
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В Афинах (Греция) стартовал Суперфинал женской Мировой лиги по водному поло. В матче первого тура в группе А сборная России проиграла команде Канады со счётом 10:12. В составе российской команды четыре раза отличилась Екатерина Прокофьева, по два мяча забили Эльвина Каримова, Надежда Глызина и Анна Тимофеева.
В другой встрече группы А сборная Венгрии разгромила команду Японии — 26:10. В следующем матче турнира сборная России во вторник, 15 июня, сыграет с командой Венгрии.
Группу В составляют сборные США, Испании, Казахстана и Греции.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция
Группа А. Первый тур
Канада — Россия — 12:10 (5:1, 2:3, 2:4, 3:2).
Венгрия — Япония — 26:10 (7:1, 5:4, 5:1, 9:4).
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