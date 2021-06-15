Шахрияр Мамедьяров прокомментировал победу на турнире Superbet Chess Classic

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров поделился впечатлениями от победы на турнире Superbet Chess Classic в Бухаресте (Румыния).
«Я очень рад победе на этапе Гранд-тура. Для меня более важны турниры по классическим шахматам, выиграть их непросто. Хочу поблагодарить своих друзей, брата, который был здесь со мной. Я серьёзно готовился к этому турниру. Я не мог спать. В период пандемии у меня было больше времени на подготовку, работу над дебютами. Я рад, что прибыл на этот турнир в хорошей форме. Состав участников был очень сильный», — сказал Мамедьяров на видео, опубликованном в YouTube-канале Saint Louis Chess Club.
В девяти турах Шахрияр набрал 6 очков. По пять баллов набрали сразу три гроссмейстера: россиянин Александр Грищук, американец Уэсли Со и армянин Левон Аронян.
- 15 июня 2021
-
09:27
-
09:10
- 14 июня 2021
-
22:00
-
21:34
-
21:24
-
21:05
-
17:22
-
14:29
-
09:28
- 13 июня 2021
-
23:55
-
22:52
-
22:17
-
22:00
-
20:21
-
19:45
-
19:03
-
18:43
-
18:26
-
18:08
-
15:07
-
14:41
-
13:12
-
12:45
-
11:58
-
11:28
-
11:03
-
09:50
-
00:34
- 12 июня 2021
-
21:12
-
20:52
-
20:31
-
17:07
-
15:51
-
14:05
-
12:59