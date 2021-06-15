Шахрияр Мамедьяров прокомментировал победу на турнире Superbet Chess Classic

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров поделился впечатлениями от победы на турнире Superbet Chess Classic в Бухаресте (Румыния).

«Я очень рад победе на этапе Гранд-тура. Для меня более важны турниры по классическим шахматам, выиграть их непросто. Хочу поблагодарить своих друзей, брата, который был здесь со мной. Я серьёзно готовился к этому турниру. Я не мог спать. В период пандемии у меня было больше времени на подготовку, работу над дебютами. Я рад, что прибыл на этот турнир в хорошей форме. Состав участников был очень сильный», — сказал Мамедьяров на видео, опубликованном в YouTube-канале Saint Louis Chess Club.

В девяти турах Шахрияр набрал 6 очков. По пять баллов набрали сразу три гроссмейстера: россиянин Александр Грищук, американец Уэсли Со и армянин Левон Аронян.