Сборная России обыграла Сербию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала шестую победу в Лиге наций — 2021.

В десятом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли Сербию со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21).

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США, Австралии и Канады, а также уступили сборным Японии, Польши, Франции и Словении. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России сыграет против Аргентины. Матч состоится 16 июня в 11:00 мск.

После этой победы Россия расположилась на шестом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бразилии.

Всего в Лиге наций — 2021 принимают участие 16 сборных. В стадию плей-офф по итогам предварительного этапа выходят только четыре команды. Финальный матч турнира пройдёт 27 июня.