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Матыцин: в России система борьбы с допингом является одной из самых эффективных

Матыцин: в России система борьбы с допингом является одной из самых эффективных
Георгий Сосно
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Министр спорта России Олег Матыцин в беседе с журналистами заявил, что российская система с допингом является одной из самых эффективных.

«В Российской Федерации система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире. Видим, что вся культура по отношению к допингу меняется. Видим свою задачу не только в санкциях, которые должны быть применены к нарушителю, но и в профилактике, образовательных программах, начиная с детско-юношеского спорта. Мы привержены этой позиции, и международное сообщество это видит. Это стратегическая линия, которая будет неукоснительно выполняться», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда до декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, а национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны.

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Источник: ТАСС

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