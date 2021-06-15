Матыцин: в России система борьбы с допингом является одной из самых эффективных

Министр спорта России Олег Матыцин в беседе с журналистами заявил, что российская система с допингом является одной из самых эффективных.
«В Российской Федерации система борьбы с допингом является одной из самых эффективных в мире. Видим, что вся культура по отношению к допингу меняется. Видим свою задачу не только в санкциях, которые должны быть применены к нарушителю, но и в профилактике, образовательных программах, начиная с детско-юношеского спорта. Мы привержены этой позиции, и международное сообщество это видит. Это стратегическая линия, которая будет неукоснительно выполняться», — цитирует Матыцина ТАСС.
Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда до декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, а национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны.
- 15 июня 2021
-
13:01
-
11:46
-
11:09
-
11:06
-
09:27
-
09:10
- 14 июня 2021
-
22:00
-
21:34
-
21:24
-
21:05
-
17:22
-
14:29
-
09:28
- 13 июня 2021
-
23:55
-
22:52
-
22:17
-
22:00
-
20:21
-
19:45
-
19:03
-
18:43
-
18:26
-
18:08
-
15:07
-
14:41
-
13:12
-
12:45
-
11:58
-
11:28
-
11:03
-
09:50
-
00:34
- 12 июня 2021
-
21:12
-
20:52
-
20:31