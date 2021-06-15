Массовый Ночной забег по Москве был перенесён из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Организаторы уникального массового забега по ночной Москве на 10 км были вынуждены перенести мероприятие из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Забег планировали провести 19 июня на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Однако он был перенесён на 10 сентября в связи с указом мэра Москвы от 12 июня 2021 года и новыми ограничениями, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Организаторы отметили, что все участники будут автоматически перерегистрированы на новую дату. При этом те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в Ночном забеге в сентябре, смогут вернуть стартовый взнос в полном объёме.

Следите за информацией на официальном сайте Ночного забега.