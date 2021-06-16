Ян Непомнящий, Владимир Крамник и Пётр Свидлер сыграют на втором этапе Grand Chess Tour

18 июня в Париже (Франция) стартует второй этап Grand Chess Tour. Участие в соревнованиях примут Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Петр Свидлер (все — Россия), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба — США), Левон Аронян (Армения), Максим Вашье-Лаграв, Этьен Бакро (оба — Франция), Теймур Раджабов (Азербайджан), Рихард Раппорт (Венгрия) и Алиреза Фируджа (ФИДЕ).
В рамках турнира состоятся партии в быстрые шахматы (18-20 июня) и блиц (21-22 июня), сообщает официальный сайт соревнований. Призовой фонд этапа составляет $ 150 тыс.
Первый этап соревнований — Superbet Chess Classic — прошёл в Бухаресте (Румыния). Победителем стал представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров. В девяти турах он набрал шесть очков. По пять баллов в активе трёх гроссмейстеров: россиянина Александра Грищука, американца Уэсли Со и армянина Левона Ароняна.
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