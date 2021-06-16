Сборная России обыграла Аргентину в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала седьмую победу в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В 11-м туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли у команды Аргентины со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 25:19). Эта победа стала седьмой для российской сборной в этом турнире.

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США, Австралии, Канады и Сербии, а также уступили сборным Японии, Польши, Франции и Словении.

Следующую встречу национальная сборная России проведёт с Болгарией. Матч состоится завтра в 13:00 мск.

Всего в Лиге наций — 2021 принимают участие 16 сборных. В стадию плей-офф по итогам предварительного этапа выходят только четыре команды. Финальный матч турнира состоится 27 июня.