Сборная России обыграла Аргентину в Лиге наций
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Мужская сборная России по волейболу одержала седьмую победу в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).
В 11-м туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли у команды Аргентины со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 25:19). Эта победа стала седьмой для российской сборной в этом турнире.
Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США, Австралии, Канады и Сербии, а также уступили сборным Японии, Польши, Франции и Словении.
Следующую встречу национальная сборная России проведёт с Болгарией. Матч состоится завтра в 13:00 мск.
Всего в Лиге наций — 2021 принимают участие 16 сборных. В стадию плей-офф по итогам предварительного этапа выходят только четыре команды. Финальный матч турнира состоится 27 июня.
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