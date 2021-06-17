Гарри Каспаров сыграет на хорватском этапе Гранд-тура
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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров вошёл в состав участников этапа Гранд-тура, который пройдёт в Загребе (Хорватия) с 5 по 12 июля, сообщает официальный сайт соревнований. В рамках этапа будут сыграны партии в быстрые шахматы и блиц. Призовой фонд турнира составит $ 150 тыс.
Уайлд-кард на хорватский этап также получили россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Вишванатан Ананд.
Первый этап соревнований — Superbet Chess Classic — прошёл в Бухаресте (Румыния). Победителем стал представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров. В девяти турах он набрал шесть очков. По пять баллов в активе трёх гроссмейстеров: россиянина Александра Грищука, американца Уэсли Со и армянина Левона Ароняна. Грищук также выступит на этапе в Загребе.
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