ФИДЕ анонсировала новую серию Гран-при

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) и World Chess объявили о серии Гран-при, которая пройдёт в феврале-апреле 2022 года и будет состоять из трёх турниров, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Соревнования пройдут в одном городе. Участие в серии примут 24 шахматиста, каждый из которых сыграет на двух из трёх этапов.
На каждом соревновании состоятся групповой турнир и матчи по нокаут-системе. Призовой фонд каждого турнира составит € 150 тыс. 16 из 24 игроков попадут в состав участников по итогам Кубка мира и Grand Swiss. Двое участников будут номинированы ФИДЕ и World Chess, остальные станут отбираться по рейтингу.
«Мы с нетерпением ждём не только исхода матча между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим, но и следующего цикла и новых игроков, которые пройдут отбор, чтобы сыграть с чемпионом мира, кем бы он ни был», — сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
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