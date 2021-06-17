ФИДЕ анонсировала новую серию Гран-при

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) и World Chess объявили о серии Гран-при, которая пройдёт в феврале-апреле 2022 года и будет состоять из трёх турниров, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Соревнования пройдут в одном городе. Участие в серии примут 24 шахматиста, каждый из которых сыграет на двух из трёх этапов.

На каждом соревновании состоятся групповой турнир и матчи по нокаут-системе. Призовой фонд каждого турнира составит € 150 тыс. 16 из 24 игроков попадут в состав участников по итогам Кубка мира и Grand Swiss. Двое участников будут номинированы ФИДЕ и World Chess, остальные станут отбираться по рейтингу.

«Мы с нетерпением ждём не только исхода матча между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим, но и следующего цикла и новых игроков, которые пройдут отбор, чтобы сыграть с чемпионом мира, кем бы он ни был», — сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.