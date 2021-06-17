Федерация тяжёлой атлетики Румынии отстранена на год из-за допинга у спортсменов

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) приняла решение на год отстранить Румынскую федерацию тяжёлой атлетики (FRH) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Независимая комиссия приняла решение отстранить FRH от международных соревнований на один год в качестве наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами – членами FRH», — говорится в пресс-релизе IWF.
Напомним, в 2012 году в крови пяти румынских атлетов были обнаружены анаболические стероиды. Результаты тестов были оглашены в 2019 году в рамках программы повторного анализа допинг-проб, проведённой Международным олимпийским комитетом (МОК).
Решение IWF может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Приостановление деятельности может быть условно отменено через 8 месяцев, если FRH выполнит ряд критериев для частичного восстановления.
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