Федерация тяжёлой атлетики Румынии отстранена на год из-за допинга у спортсменов

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) приняла решение на год отстранить Румынскую федерацию тяжёлой атлетики (FRH) за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Независимая комиссия приняла решение отстранить FRH от международных соревнований на один год в качестве наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами – членами FRH», — говорится в пресс-релизе IWF.

Напомним, в 2012 году в крови пяти румынских атлетов были обнаружены анаболические стероиды. Результаты тестов были оглашены в 2019 году в рамках программы повторного анализа допинг-проб, проведённой Международным олимпийским комитетом (МОК).

Решение IWF может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Приостановление деятельности может быть условно отменено через 8 месяцев, если FRH выполнит ряд критериев для частичного восстановления.