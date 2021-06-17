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РУСАДА объявило о создании общественного движения «Россия без допинга»

РУСАДА объявило о создании общественного движения «Россия без допинга»
Яна Метлёва
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Михаил Буханов, исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), объявил о создании общественно-просветительского движения «Россия без допинга», цель которого – закрепление идеалов чистого спорта.

«Россия без допинга» — это движение за здоровый и честный спорт, которое рассчитывает на молодых и энергичных участников, небезразличных к судьбе будущих спортивных свершений.

Своей просветительской деятельностью РУСАДА охватывает все регионы России и уже давно отмечает неподдельный позитивный отклик, который рождается в сердцах тех, к кому обращается РУСАДА, следуя Всемирному антидопинговому кодексу.

Необходимость рождается из потребности, а потребность в движении «Россия без допинга» свидетельствует о новом поколении многонациональной спортивной нации, способном на великие свершения за счёт своих исключительных талантов и способностей. Данное движение — это антидопинговая самоорганизация спортивной среды, целью которой будет широкая волонтёрская и просветительская деятельность сторонников движения «Россия без допинга» на спортивных мероприятиях, в спортивных школах и спортивных центрах», — приводит слова Буханова ТАСС.

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