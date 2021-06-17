Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, где сыграют со сборной США

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой лиги, которая проходит в Афинах (Греция). В четвертьфинальном раунде Суперфинала россиянки обыграли хозяек турнира – команду Греции. Основное время матча завершилось вничью со счётом 8:8, в серии пенальти сильнее оказалась команда России – 4:2. В составе российской команды по 2 раза отличились Мария Берснева, Эльвина Каримова, Анастасия Симанович и Надежда Глызина.

За право выйти в финал Мировой лиги представительницы России сразятся со сборной США, которая в четвертьфинальном матче разгромила японок – 20:6. Американки являются 13-кратными чемпионками турнира. Встреча пройдёт завтра, 18 июня.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция

Четвертьфинал

Россия – Греция — 12:10 (2-3, 4-3, 1-2, 1-0, 4-2 П).