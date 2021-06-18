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Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили получила подарок от Лионеля Месси

Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили получила подарок от Лионеля Месси
Антон Шебика
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Советская и грузинская шахматистка, пятая чемпионка мира Нона Гаприндашвили получила подарок от аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, сообщается на странице федерации шахмат Грузии в «Фейсбуке». Шестикратный обладатель «Золотого мяча» прислал ей футболку с автографом. 3 мая легендарной шахматистке исполнилось 80 лет.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Российской шахматной федерации.

«Для меня этот подарок стал полной неожиданностью. На футболке написано: «Нона, поздравляю с днём рождения — Лео Месси». В моём музее эта майка займёт особенное место», — сказала Гаприндашвили.

Гаприндашвили является давней поклонницей «Барселоны» и Месси. Она первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.

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