Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили получила подарок от Лионеля Месси
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Советская и грузинская шахматистка, пятая чемпионка мира Нона Гаприндашвили получила подарок от аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, сообщается на странице федерации шахмат Грузии в «Фейсбуке». Шестикратный обладатель «Золотого мяча» прислал ей футболку с автографом. 3 мая легендарной шахматистке исполнилось 80 лет.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Российской шахматной федерации.
«Для меня этот подарок стал полной неожиданностью. На футболке написано: «Нона, поздравляю с днём рождения — Лео Месси». В моём музее эта майка займёт особенное место», — сказала Гаприндашвили.
Гаприндашвили является давней поклонницей «Барселоны» и Месси. Она первая женщина, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.
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