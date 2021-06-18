В «Лужниках» проходит иммерсивный аудиоспектакль «Место счастья»

Иммерсивный аудиоспектакль в «Лужниках» «Место счастья» проходит по территории спорткомплекса и скачивается из приложения бесплатно. В период пандемии эта познавательная прогулка совершенно безопасна, поскольку идёт индивидуально для каждого.

Посетителям «составят компанию» Виктор Цой, Лев Яшин, Владимир Высоцкий и другие персонажи. Все они были в Лужниках в разное время и установили здесь персональные «рекорды счастья». Спектакль проходит в живых декорациях города, в местах, в которых приятно уединяться с главными героями постановки.

Нужно просто скачать приложение в App Store или Google Play, загрузить в нём спектакль «Место счастья» и послушать его в «Лужниках» в любое время.