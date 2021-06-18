Нигерийка показала 2-й результат в истории на стометровке, уступив лишь 33-летнему рекорду
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Нигерийская спортсменка Блессинг Окагбаре пробежала стометровку за 10,63 секунды на чемпионате страны. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» Международной федерации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Это второй результат в истории. Быстрее была лишь американка Флоренс Гриффит-Джойнер, которая на чемпионате США в 1988 году пробежала стометровку за 10,49 секунды.
Сообщается, что попутный ветер составил 2,7 метра в секунду — таким образом, достижение Окагбаре не будет ратифицировано, поскольку допустимая норма составляет 2 метра в секунду.
Посмотреть фото Блессинг Окагбаре можно в «инстаграме» World Athletics.
Ранее в июне представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс также пробежала стометровку за 10,63 секунды.
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