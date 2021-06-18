Вице-чемпион Олимпиады-2016 Луво Маньонга дисквалифицирован на 4 года
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в прыжках в длину южноафриканец Луво Маньонга дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Маньонга, который ранее уже отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, наказан за непредоставление информации о своём местонахождении. Срок новой дисквалификации 30-летнего спортсмена отсчитывается с 23 декабря 2020 года. Будут аннулированы его результаты, показанные с 1 октября 2020 года. Решение дисциплинарного комитета может быть обжаловано.
Помимо серебра Игр-2016, Маньонга является обладателем золотой медали чемпионата мира — 2017 в Лондоне.
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