Российские волейболистки проиграли команде Китая в Лиге наций

Российские волейболистки проиграли команде Китая в матче предварительного этапа Лиги наций. Подопечные Серджо Бузато потерпели поражение со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 16:25). Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, принёсшая команде 14 очков, 13 баллов на счету Ирины Воронковой. За весь матч россиянки набрали два очка на блоке (Китай — 11).

Российские волейболистки потерпели пятое поражение в 13 матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице предварительного этапа Лиги наций. В очередном матче завтра, 19 июня, сборная России встретится с командой США.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия

Предварительный этап. 13-й тур

Китай — Россия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:16).