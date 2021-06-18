Российские волейболистки проиграли команде Китая в Лиге наций
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Российские волейболистки проиграли команде Китая в матче предварительного этапа Лиги наций. Подопечные Серджо Бузато потерпели поражение со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 16:25). Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, принёсшая команде 14 очков, 13 баллов на счету Ирины Воронковой. За весь матч россиянки набрали два очка на блоке (Китай — 11).
Российские волейболистки потерпели пятое поражение в 13 матчах и занимают седьмое место в турнирной таблице предварительного этапа Лиги наций. В очередном матче завтра, 19 июня, сборная России встретится с командой США.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный этап. 13-й тур
Китай — Россия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:16).
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