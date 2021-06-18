Российские ватерполистки не смогли выйти в финал Мировой лиги, уступив США
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Российские ватерполистки не смогли выйти в финал Мировой лиги, Суперфинал которой проходит в Афинах (Греция). В полуфинале сборная России уступила команде США со счётом 8:17 (3:5, 0:4, 1:4, 4:4).
За бронзовые медали соревнований российские ватерполистки сразятся с командой, которая проиграет во втором полуфинале, где позднее встретятся Венгрия и Канада.
Ранее россиянки в подгруппе обыграли команды Японии (21:13) и Венгрии (14:13), а также уступили сборной Канады (10:12). В четвертьфинале соревнований отечественные ватерполистки обыграли хозяек Суперфинала, сборную Греции, со счётом 12:10.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция
Полуфинал
Россия — США — 8:17 (3:5, 0:4, 1:4, 4:4)
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