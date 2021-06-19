Непомнящий и Свидлер — среди лидеров Paris Rapid & Blitz после трёх туров

В столице Франции стартовал супертурнир Paris Rapid & Blitz, второй этап Grand Chess Tour. В первый игровой день гроссмейстеры сыграли три тура в рапид, где за победу начисляются два очка, а за ничью — одно. После первого дня соревнований лидерство делят россияне Ян Непомнящий, Пётр Свидлер, армянин Левон Аронян и американец Уэсли Со. Ещё три тура участники проведут 19 июня.
Положение после 3-го тура
1-4. Ян Непомнящий, Левон Аронян, Пётр Свидлер, Уэсли Со — по 4.
5-7. Фабиано Каруана, Теймур Раджабов, Максим Вашье-Лаграв — по 3.
8-9. Алиреза Фируджа, Этьен Бакро — по 2.
10. Рихард Раппорт — 1.
Отметим, что состав участников в рапиде и блице отличается: в быстрые шахматы играет француз Этьен Бакро, а в молниеносных его заменит россиянин Владимир Крамник.
- 19 июня 2021
-
00:52
-
00:24
- 18 июня 2021
-
23:43
-
23:24
-
20:22
-
19:15
-
18:54
-
17:56
-
17:23
-
13:51
-
13:26
-
08:40
-
08:19
- 17 июня 2021
-
22:42
-
22:17
-
20:12
-
18:48
-
18:29
-
15:04
-
14:34
-
13:52
-
09:20
- 16 июня 2021
-
23:17
-
20:06
-
17:44
-
13:20
-
09:18
-
09:09
- 15 июня 2021
-
22:03
-
21:15
-
18:23
-
17:31
-
14:15
-
13:23
-
13:01