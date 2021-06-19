Непомнящий и Свидлер — среди лидеров Paris Rapid & Blitz после трёх туров

В столице Франции стартовал супертурнир Paris Rapid & Blitz, второй этап Grand Chess Tour. В первый игровой день гроссмейстеры сыграли три тура в рапид, где за победу начисляются два очка, а за ничью — одно. После первого дня соревнований лидерство делят россияне Ян Непомнящий, Пётр Свидлер, армянин Левон Аронян и американец Уэсли Со. Ещё три тура участники проведут 19 июня.

Положение после 3-го тура



1-4. Ян Непомнящий, Левон Аронян, Пётр Свидлер, Уэсли Со — по 4.

5-7. Фабиано Каруана, Теймур Раджабов, Максим Вашье-Лаграв — по 3.

8-9. Алиреза Фируджа, Этьен Бакро — по 2.

10. Рихард Раппорт — 1.

Отметим, что состав участников в рапиде и блице отличается: в быстрые шахматы играет француз Этьен Бакро, а в молниеносных его заменит россиянин Владимир Крамник.