Американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра

Американский легкоатлет Райан Краузер на отборочных соревнованиях к Токио-2020 побил мировой рекорд в толкании ядра. Его результат составил 23,37 метра, что на 25 сантиметров больше предыдущего рекорда, установленного Рэнди Барнсом (США).
«Было так много случаев, когда я бросал шестифунтовый снаряд за средней школой. Я бросал в одиночку, отпускал снаряд, поднимал руки над головой и кричал: «О, новый мировой рекорд!». Я знал, что это было возможно сделать ещё с 2017 года.
Мне кажется, я начал праздновать ещё до того, как отпустил ядро. Ощущение, как будто с меня спал огромный груз», — цитирует Краузера ESPN.
Райан Краузер является победителем Олимпийских игр и серебряным призёром чемпионата мира. В январе он также побил мировой рекорд Барнса в толкании ядра в помещении (22,82 метра).
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