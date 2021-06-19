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Пловец Райан Лохте не сумел квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио

Пловец Райан Лохте не сумел квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио
Яна Метлёва
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Шестикратный олимпийский чемпион американский пловец Райан Лохте не сумел квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Для 36-летнего Лохте эта Олимпиада могла стать пятой в карьере.

На отборочных стартах в сборную США в Омахе (штат Небраска) Лохте показал седьмой результат на дистанции 200 метров в дисциплине комплексное плавание. Отметим, что для попадания в состав национальной команды ему необходимо было занять место не ниже второго. Победу одержал Майкл Эндрю, вторым стал Чейз Калиш.

«Это не конец пути. Я хочу многого добиться в плавании, будь то в бассейне или за его пределами, чтобы продвинуть плавание вперёд», — приводит слова Лохте Reuters.

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