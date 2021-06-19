Российские регбистки разгромили команду Самоа в матче олимпийской квалификации

Женская сборная России одержала разгромную победу над командой Самоа в стартовом матче олимпийской квалификации по регби-7. Встреча завершилась со счётом 32:0 – в пользу россиянок.
Команда России выступает в группе A, где её соперниками также являются сборные Аргентины и Мексики. Согласно регламенту, в четвертьфинал попадут две лучшие команды из каждой группы. Добором попадут две сборные среди команд, занявших третьи места.
Квалификационный турнир по регби-7 проходит в Монако, на нём будет разыграно две путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), из-за чего соревнования пройдут без финала.
Отметим, что соревнования по регби-7 официально вошли в программу Олимпийских игр в 2016 году. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро золотые медали выиграла команда Австралии, сборная России не сумела преодолеть квалификационный этап.
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