Российские регбистки разгромили команду Самоа в матче олимпийской квалификации

Женская сборная России одержала разгромную победу над командой Самоа в стартовом матче олимпийской квалификации по регби-7. Встреча завершилась со счётом 32:0 – в пользу россиянок.

Команда России выступает в группе A, где её соперниками также являются сборные Аргентины и Мексики. Согласно регламенту, в четвертьфинал попадут две лучшие команды из каждой группы. Добором попадут две сборные среди команд, занявших третьи места.

Квалификационный турнир по регби-7 проходит в Монако, на нём будет разыграно две путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), из-за чего соревнования пройдут без финала.

Отметим, что соревнования по регби-7 официально вошли в программу Олимпийских игр в 2016 году. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро золотые медали выиграла команда Австралии, сборная России не сумела преодолеть квалификационный этап.