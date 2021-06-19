Женская сборная России по волейболу уступила США в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу потерпела шестое поражение на предварительном этапе Лиги наций. В 14-м туре соревнований подопечные Серджо Бузато уступили сборной США со счётом 1:3 (21:25, 27:25, 23:25, 15:25).
Ранее российская национальная команда обыграла сборные Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики, Таиланда, Республики Корея, Канады и Сербии, а также уступила командам Нидерландов, Бразилии, Японии, Турции и Китая. В заключительном матче, который состоится завтра, 20 июня, Россия сыграет с Польшей.
После этого поражения сборная России расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует сборная США, одержавшая 14 побед в 14 матчах. За ней идёт сборная Бразилия с 12-ю победами, команды Японии и Турции имеют в своём активе по 11 побед.
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