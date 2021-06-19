«Норильский никель» впервые за 18 лет завоевал медали ЧР по мини-футболу
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«Норильский никель» впервые за 18 лет стал призёром чемпионата России по мини-футболу. Судьба бронзовых медалей решилась в четвёртом матче серии до трёх побед. «Норникель» в гостях разгромил московский «КПРФ» со счётом 8:2. Дубли в составе победителей оформили Темирлан Алибеков и Руслан Кудзиев.
Столичная команда сумела обыграть соперника только во втором матче серии в Норильске – 7:4. Первый и третий поединки остались за «Норникелем» — 5:3 и 4:2.
Ранее «Синара» в финальной серии обыграла «Тюмень» — 3-1, спустя 11 лет, в третий раз в истории, став чемпионом России по мини-футболу.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Серия за третье место. 4-й матч
«КПРФ» (Москва) – «Норникель» — 2:8 (1:3).
Счёт в серии – 1-3.
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