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Российские ватерполистки завоевали бронзу Мировой лиги, обыграв Канаду

Российские ватерполистки завоевали бронзу Мировой лиги, обыграв Канаду
Елена Чистова
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Российские ватерполистки завоевали бронзовые медали Мировой лиги, Суперфинал которой проходит в Афинах (Греция). В матче за третье место сборная России обыграла команду Канады со счётом 10:8 (4:4, 1:1, 4:0, 1:3). Три мяча забила Евгения Иванова, по два раза отличились Эльвина Каримова и Вероника Вахитова.

Ранее россиянки в подгруппе обыграли команды Японии (21:13) и Венгрии (14:13), а также уступили сборной Канады (10:12). В четвертьфинале соревнований отечественные ватерполистки обыграли хозяек Суперфинала, сборную Греции, со счётом 12:10, а в полуфинале проиграли США – 8:17.

Позднее в финале встретятся сборные США и Венгрии.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщины. Афины, Греция
Матч за третье место

Россия — Канада — 10:8 (4:4, 1:1, 4:0, 1:3).

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