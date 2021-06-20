Российские регбистки с первого места в группе вышли в 1/4 олимпийской квалификации

Женская сборная России по регби-7 уверенно обыграла команду Аргентины на групповом этапе олимпийской квалификации. Встреча завершилась со счётом 41:7 – в пользу россиянок.

Таким образом, российский коллектив единолично захватил лидерство в группе А и вышел в четвертьфинал турнира. У россиянок – 9 заработанных очков (3 победы), на втором месте – аргентинки (7 очков), на третьем – сборная Самоа (5 очков), замыкает группу команда Мексики (3 очка).

Квалификационный турнир по регби-7 проходит в Монако, на нём будет разыграно две путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), из-за чего соревнования пройдут без финала.

Отметим, что соревнования по регби-7 официально вошли в программу Олимпийских игр в 2016 году. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро золотые медали выиграла команда Австралии, сборная России не сумела преодолеть квалификационный этап.