Старейший гроссмейстер в мире Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом

99-летний советский шахматист Юрий Авербах заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) в своём «твиттере».
Авербах является старейшим гроссмейстером в мире, 8 февраля 2021 года ему исполнилось 99 лет. В 1949 и 1950 годах Авербах стал чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР. в 1953 году Авербах выступал на турнире претендентов. В составе сборной СССР он побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов, участвовал в матчах со сборными США, Англии, Швеции, Югославии.
После завершения профессиональной карьеры Авербах работал международным арбитром. Также он является шахматным историком и автором множества книг («В поисках истины», «Шахматная азбука», «Путешествие в шахматное королевство», «Шахматный самоучитель», «Шахматные Олимпиады» и т.д.).
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