Олег Матыцин поблагодарил Ирину Винер-Усманову за реализацию Гимнастрады

Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын выразил благодарность президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой за реализацию общероссийской Гимнастрады «Здоровые дети — здоровая Россия».
«Я абсолютно уверен, что этот проект демонстрирует наше общее стремление спортивного сообщества сделать всё возможное для того, чтобы наши дети были здоровыми, чтобы они пришли в спорт, чтобы они занимались гимнастикой.
Конечно, я хочу поблагодарить Ирину Александровну за этот проект, за эту идею и за ее реализацию, за академию, благодаря которой этот проект состоялся. Более 10 000 участников из 57 регионов нашей страны приняли активное участие, мы видим, какая красота сегодня рядом с нами, эти счастливые лица людей, это, наверное, самое главное, к чему и нужно стремиться. Нация должна быть здоровой, образованной, тогда у нашей страны будет стабильное и успешное будущее», — цитирует Матицына ТАСС.
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