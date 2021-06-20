Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал олимпийской квалификации

В четвертьфинале олимпийской квалификации, которая проходит в Монако, женская сборная России по регби-7 победила команду Самоа со счётом 29:0.
Ранее российские регбистки заняли первое место в группе А, выиграв все три матча. Россиянки одержали победы над командами Самоа (32:0), Мексики (55:0) и Аргентины (41:7).
В полуфинале, который состоится сегодня позднее, сборная России сыграет с командой Казахстана. Финал в олимпийской квалификации не предусмотрен, поэтому победители полуфиналов получат право выступить на Играх в Токио.
Отметим, что соревнования по регби-7 официально вошли в программу Олимпийских игр в 2016 году. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро золотые медали завоевала команда Австралии, сборная России не сумела преодолеть квалификационный этап.
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