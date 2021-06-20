Российские волейболистки завершили выступление в Лиге наций поражением от Польши

Женская сборная России по волейболу завершила выступление в Лиге наций поражением от команды Польши со счётом 2:3 (17:25, 25:20, 16:25, 25:22, 7:15).

Самыми результативными в составе российской команды стали Ирина Королёва и Арина Федоровцева, набравшие по 17 очков. Королёва поставила пять результативных блоков. Федоровцева подала два эйса. 13 баллов принесла команде Ирина Воронкова.

В ходе соревнований подопечные Серджо Бузато одержали восемь побед и потерпели семь поражений. Ещё накануне российские волейболистки лишились шансов на выход в плей-офф, где будут разыграны медали. С турнирной точки зрения, матч ничего не решал.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини. Италия

Предварительный этап. 15-й тур

Россия – Польша – 2:3 (17:25, 25:20, 16:25, 25:22, 7:15).