Российские регбистки обыграли Казахстан и впервые выступят на Олимпиаде

В полуфинале олимпийской квалификации, которая проходит в Монако, женская сборная России по регби-7 победила команду Казахстана со счётом 38:0.

Ранее российские регбистки заняли первое место в группе А, выиграв все три матча. Россиянки одержали победы над командами Самоа (32:0), Мексики (55:0) и Аргентины (41:7). В четвертьфинале отечественные спортсменки вновь обыграли команду Самоа (29:0).

Финал в олимпийской квалификации не предусмотрен, поэтому как победитель полуфинала сборная России получила право выступить на Играх в Токио.

Отметим, что соревнования по регби-7 официально вошли в программу Олимпийских игр в 2016 году. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро золотые медали завоевала команда Австралии, сборная России не сумела преодолеть квалификационный этап.