Кирилл Абросимов завоевал олимпийскую лицензию в плавании на открытой воде
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Российский пловец Кирилл Абросимов завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 10 км на открытой воде.
На соревнованиях олимпийской квалификации, которые проходили в Сетубале (Португалия), Абросимов занял шестое место и принёс российской команде олимпийскую лицензию.
Выиграл отбор британец Гектор Пардью, вторым стал грек Атанасиос Кинигакис, третьим – Матан Родити из Израиля.
29-летний Абросимов — многократный чемпион Европы в плавании на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км, призёр Универсиады-2011.
Накануне олимпийскую лицензию на дистанции 10 км у женщин получила россиянка Анастасия Кирпичникова, которая также выступит на Играх в бассейне.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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