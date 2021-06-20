Кирилл Абросимов завоевал олимпийскую лицензию в плавании на открытой воде

Российский пловец Кирилл Абросимов завоевал право выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 10 км на открытой воде.

На соревнованиях олимпийской квалификации, которые проходили в Сетубале (Португалия), Абросимов занял шестое место и принёс российской команде олимпийскую лицензию.

Выиграл отбор британец Гектор Пардью, вторым стал грек Атанасиос Кинигакис, третьим – Матан Родити из Израиля.

29-летний Абросимов — многократный чемпион Европы в плавании на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км, призёр Универсиады-2011.

Накануне олимпийскую лицензию на дистанции 10 км у женщин получила россиянка Анастасия Кирпичникова, которая также выступит на Играх в бассейне.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.