Российские триатлонисты завоевали две медали на спринтерском чемпионате Европы

Российские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по триатлону в спринте, который проходил в Китцбюэле (Австрия).

Валентина Рясова стала серебряным призёром в индивидуальном зачёте и помогла сборной России завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете, где за национальную команду также выступали Илья Прасолов, Юлия Голофеева, Григорий Антипов.



Триатлон. Чемпионат Европы в спринте. Китцбюэль, Австрия

Женщины. Индивидуальный зачёт

1. Лаура Линдеманн (Германия) – 35.21.

2. Валентина Рясова (Россия) – 35.26.

3. Леони Перье (Франция) – 35.27…

13. Юлия Голофеева (Россия) – 36.02…

25. Диана Исакова (Россия) – 36.43.



Смешанная эстафета

1. Великобритания – 1:09.18.

2. Германия – 1:09.36.

3. Россия – 1:10.08.