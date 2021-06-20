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Российские триатлонисты завоевали две медали на спринтерском чемпионате Европы

Российские триатлонисты завоевали две медали на спринтерском чемпионате Европы
Елена Чистова
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Российские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по триатлону в спринте, который проходил в Китцбюэле (Австрия).

Валентина Рясова стала серебряным призёром в индивидуальном зачёте и помогла сборной России завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете, где за национальную команду также выступали Илья Прасолов, Юлия Голофеева, Григорий Антипов.

Триатлон. Чемпионат Европы в спринте. Китцбюэль, Австрия
Женщины. Индивидуальный зачёт

1. Лаура Линдеманн (Германия) – 35.21.
2. Валентина Рясова (Россия) – 35.26.
3. Леони Перье (Франция) – 35.27…
13. Юлия Голофеева (Россия) – 36.02…
25. Диана Исакова (Россия) – 36.43.

Смешанная эстафета

1. Великобритания – 1:09.18.
2. Германия – 1:09.36.
3. Россия – 1:10.08.

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