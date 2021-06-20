Игорь Артемьев — о выходе регбисток на Олимпиаду: за медали однозначно будем бороться

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев прокомментировал завоевание женской национальной командой по регби-7 олимпийской лицензии. Российская команда впервые выступит на Олимпийских играх.

«Всех нас надо поздравить, прежде всего, девчонок и тренерский штаб, которые достигли результата. Женская сборная России по регби-7 всегда была в пятёрке лучших команд мира. Нет в мире ни одной сборной, которую мы не обыгрывали. Если говорить о раскладе сил, то новозеландки и австралийки имеют больший послужной список, но мы можем доставить им неприятные сюрпризы.

У нас все лучшие игроки на поле, они в великолепной форме. Думаю, что наша команда как никогда готова к Играм, за медали однозначно будем бороться", — приводит слова Артемьева ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.