Игорь Артемьев — о выходе регбисток на Олимпиаду: за медали однозначно будем бороться

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев прокомментировал завоевание женской национальной командой по регби-7 олимпийской лицензии. Российская команда впервые выступит на Олимпийских играх.
«Всех нас надо поздравить, прежде всего, девчонок и тренерский штаб, которые достигли результата. Женская сборная России по регби-7 всегда была в пятёрке лучших команд мира. Нет в мире ни одной сборной, которую мы не обыгрывали. Если говорить о раскладе сил, то новозеландки и австралийки имеют больший послужной список, но мы можем доставить им неприятные сюрпризы.
У нас все лучшие игроки на поле, они в великолепной форме. Думаю, что наша команда как никогда готова к Играм, за медали однозначно будем бороться", — приводит слова Артемьева ТАСС.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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