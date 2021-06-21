Вадим Панков — об итогах Лиги наций: не стоит делать больших выводов из восьмого места

Бывший наставник женской сборной России по волейболу Вадим Панков подвёл итоги выступления команды в Лиге наций. Выиграв восемь матчей и потерпев семь поражений, россиянки заняли восьмое место.

«Трудный был турнир, два месяца игроки были изолированы в ходе подготовки. Да, есть проблемы. В диагонали Гончарова незаменима, я бы Кошелеву туда посмотрел. Молодёжь у нас хороша, блок надёжный, надо добавлять в приёме, защите. В целом состояние команды нормальное, она готова. Но надо убирать ошибки, не сыпаться и добавлять в концовках.

Не стоит делать больших выводов из восьмого места. Ничего страшного не произошло. Мы варьировали состав, давали играть резерву. Здесь надо пробовать силы, я тоже был сторонником того, чтобы проверять молодёжь в таких играх. Но загадывать, что будет в Токио, я не буду. Нам по зубам и сборная США в группе, с Италией даже будет сложнее. Так что верим в успех и то, что все будут здоровы», — приводят слова Панкова «Известия».