Усэйн Болт стал отцом близнецов. Фото

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт во второй раз стал отцом. Его возлюбленная Кейси Беннетт родила двойню, мальчиков назвали Сент-Лео и Тандер. Олимпия Лайтнинг, первый ребёнок Болта, родилась в мае 2020 года. Вся семья изображена на фотографии, которую спортсмен выложил в «Инстаграм».

Посмотреть соответствующее фото можно в «инстаграме» Усэйна Болта.

34-летний Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.