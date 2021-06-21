Дарья Клишина, проживающая в США, объявила о снятии с чемпионата России

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина объявила, что не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Чебоксарах с 23 по 27 июня. С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США.
«На чемпионате России, который состоится уже совсем скоро в Чебоксарах, мы с тренером решили не выступать. Это было взвешенное и обдуманное решение.
Мы основывались на том, как эта поездка повлияет на моё состояние, в особенности на подготовку к Олимпийским играм в Токио, которые начинаются через четыре недели после чемпионата. В ситуации с COVID-19 ещё осталось много существенных препятствий, особенно связанных с перелётами. Длиннейший путь в Чебоксары с тремя стыковками вряд ли пошёл бы на пользу моей спортивной форме.
Поэтому мы решили готовиться в Штатах и настраиваемся выступить на соревнованиях здесь в начале июля, после окончания чемпионата США (он длится две недели и является закрытым, и в это время других стартов в Штатах не проводится)», — написала Клишина в своём «инстаграме».
- 21 июня 2021
-
15:38
-
15:30
-
11:43
-
09:30
-
00:30
- 20 июня 2021
-
23:45
-
23:08
-
22:06
-
21:56
-
20:29
-
20:15
-
19:59
-
17:59
-
17:50
-
14:46
-
14:26
- 19 июня 2021
-
22:24
-
22:07
-
19:47
-
19:09
-
17:20
-
15:40
-
15:12
-
14:44
-
12:54
-
10:23
-
10:21
-
00:52
-
00:24
- 18 июня 2021
-
23:43
-
23:24
-
20:22
-
19:15
-
18:54
-
17:56