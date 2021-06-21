Дарья Клишина, проживающая в США, объявила о снятии с чемпионата России

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина объявила, что не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Чебоксарах с 23 по 27 июня. С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США.

«На чемпионате России, который состоится уже совсем скоро в Чебоксарах, мы с тренером решили не выступать. Это было взвешенное и обдуманное решение.

Мы основывались на том, как эта поездка повлияет на моё состояние, в особенности на подготовку к Олимпийским играм в Токио, которые начинаются через четыре недели после чемпионата. В ситуации с COVID-19 ещё осталось много существенных препятствий, особенно связанных с перелётами. Длиннейший путь в Чебоксары с тремя стыковками вряд ли пошёл бы на пользу моей спортивной форме.

Поэтому мы решили готовиться в Штатах и настраиваемся выступить на соревнованиях здесь в начале июля, после окончания чемпионата США (он длится две недели и является закрытым, и в это время других стартов в Штатах не проводится)», — написала Клишина в своём «инстаграме».