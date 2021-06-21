Дмитрий Мусэрский из-за травмы не сыграет в оставшихся матчах Лиги наций

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин сообщил, что олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский не примет участие в оставшихся матчах национальной команды в Лиге наций.

«У Димы Мусэрского случился рецидив травмы, он уже в Москве. Ему нужно пройти МРТ, обследование, после чего будут понятны сроки восстановления. Дима травмировал локтевой сустав ещё в Новогорске. Поехали в Римини, сделали там МРТ, он восстанавливался какое-то время, затем играл. И вот на разминке перед одним из матчей произошёл рецидив», — приводит слова Тетюхина «РИА Новости».

Мусэрский уже покинул расположение сборной России в Римини (Италия) из-за травмы руки. Дмитрий сыграл в пяти матчах. Российским волейболистам осталось провести три матча предварительного этапа, первый из которых, с Германией, пройдёт уже сегодня, 21 июня. Если команде удастся войт в топ-4, то ей предстоит борьба за медали соревнований.