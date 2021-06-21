Галсан Базаржапов завоевал для России олимпийскую лицензию в стрельбе из лука

Галсан Базаржапов завоевал олимпийскую лицензию для России в мужских соревнованиях по стрельбе из лука. В финале олимпийской квалификации, которая проходила в Париже (Франция), Базаржапов был сильнее молдаванина Дана Олару – 6:2. Путёвки на Игры получили все страны, представители которых дошли до 1/4 финала: Финляндия, Венгрия, Израиль, Молдавия, Польша, Россия и Украина.
Отобраться в командный турнир у мужской сборной России не получилось. Здесь для получения лицензии необходимо было занять одно из первых трёх мест. Россияне Базаржапов, Бэлигто Цынгуев и Алдар Цыбикжапов не сумели войти даже в топ-8, уступив в 1/8 финала мексиканцам – 2:6.
Российские лучники в олимпийской квалификации не выступали, поскольку имеют максимальную квоту – три спортсменки в личном первенстве и одна команда.
- 21 июня 2021
-
17:58
-
17:41
-
17:26
-
15:38
-
15:30
-
11:43
-
09:30
-
00:30
- 20 июня 2021
-
23:45
-
23:08
-
22:06
-
21:56
-
20:29
-
20:15
-
19:59
-
17:59
-
17:50
-
14:46
-
14:26
- 19 июня 2021
-
22:24
-
22:07
-
19:47
-
19:09
-
17:20
-
15:40
-
15:12
-
14:44
-
12:54
-
10:23
-
10:21
-
00:52
-
00:24
- 18 июня 2021
-
23:43
-
23:24
-
20:22