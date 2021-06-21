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Галсан Базаржапов завоевал для России олимпийскую лицензию в стрельбе из лука

Галсан Базаржапов завоевал для России олимпийскую лицензию в стрельбе из лука
Елена Чистова
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Галсан Базаржапов завоевал олимпийскую лицензию для России в мужских соревнованиях по стрельбе из лука. В финале олимпийской квалификации, которая проходила в Париже (Франция), Базаржапов был сильнее молдаванина Дана Олару – 6:2. Путёвки на Игры получили все страны, представители которых дошли до 1/4 финала: Финляндия, Венгрия, Израиль, Молдавия, Польша, Россия и Украина.

Отобраться в командный турнир у мужской сборной России не получилось. Здесь для получения лицензии необходимо было занять одно из первых трёх мест. Россияне Базаржапов, Бэлигто Цынгуев и Алдар Цыбикжапов не сумели войти даже в топ-8, уступив в 1/8 финала мексиканцам – 2:6.

Российские лучники в олимпийской квалификации не выступали, поскольку имеют максимальную квоту – три спортсменки в личном первенстве и одна команда.

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